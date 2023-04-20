Sezmen isminin anlamı nedir, Sezmen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sezmen isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sezmen ismi ne demek, Sezmen ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sezmen isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Sezmen İsminin anlamı nedir? TDK Sezmen anlamı:

Sezmen ismi Türk Dil Kurumunda Sezen, anlayan kimse anlamında tanımlanmaktadır.

Sezmen İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sezmen ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Sezmen isminin kökeni:

Sezmen ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 4 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Sezmen isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Sezmen isminin rengi:

Barut

Sezmen ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Sezmen isminin Harf Analizi Nedir ?

Sezmen ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

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S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

N : Sağduyulu, utangaç

Sezmen isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sezmen ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

Z : 29

M : 16

E : 6

N : 17

= 96 – Sezmen İsminin Numeroloji Toplamı 96’dir.

Sezmen isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Sezmen ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sezmen isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 E: 5 Z: 8 M: 4 E: 5 N: 5 = 28

2 + 8 = 10 Kader sayısıdır

Sezmen isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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