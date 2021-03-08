Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Peki Show TV 13 Mart 2021 Cumartesi yayın akışında neler var? Gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" adlı program yer alırken, akşam ise "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" 20.00'de izleyici karşısında olacak...
13 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" adlı program yer alırken, akşam ise fenomen program "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 13 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...
SHOW TV 13 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sultan
15:00 Oh Olsun
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk