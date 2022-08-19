Şiddetli fırtına can aldı! 5 kişi devrilen ağaçların altında kalarak hayatını kaybetti!

Avusturya'ya bağlı 4 eyalette dün akşama doğru şiddetli bir fırtına yaşandı. Fırtına, 4 eyalette de hayatı olumsuz etkiledi. Karintiya eyaletine bağlı Wolfsberg bölgesinde yaşanan fırtınaya 3 çocuk, Aziz Andraer Gölü'nde yakalandı. Şiddetli rüzgarın ağaçları devirmesi nedeniyle ağaçların altına kalan 2 çocuk hayatını kaybetti. Diğer bir eyalette de 3 kişi hayatını kaybetti.

DEVRİLEN AĞAÇLARIN ALTINDA KALDILAR

Gaming'de yaşanan fırtınada 3 kadının da aynı sebepten yani devrilen ağaçların altında kalmaları nedeniyle vefat ettikleri açıklandı.

Hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle evlere bir süre elektrik verilmedi, toplu taşımalar iptal edildi. 5 kişinin hayatını kaybettiği fırtınada yaralanan 20 kişi de tedavi altına alındı.