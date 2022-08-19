Şiddetli fırtına can aldı! 5 kişi devrilen ağaçların altında kalarak hayatını kaybetti!

Avusturya'ya bağlı Karintiya, Tirol, Steiermark ve Aşağı Avusturya eyaletlerinde dün çok şiddetli bir fırtına gerçekleşti. Fırtına sonrası açıklama yapan yetkililer, 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Şiddetli fırtına can aldı! 5 kişi devrilen ağaçların altında kalarak hayatını kaybetti!

Avusturya'ya bağlı 4 eyalette dün akşama doğru şiddetli bir fırtına yaşandı. Fırtına, 4 eyalette de hayatı olumsuz etkiledi. Karintiya eyaletine bağlı Wolfsberg bölgesinde yaşanan fırtınaya 3 çocuk, Aziz Andraer Gölü'nde yakalandı. Şiddetli rüzgarın ağaçları devirmesi nedeniyle ağaçların altına kalan 2 çocuk hayatını kaybetti. Diğer bir eyalette de 3 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli fırtına can aldı! 5 kişi devrilen ağaçların altında kalarak hayatını kaybetti!

DEVRİLEN AĞAÇLARIN ALTINDA KALDILAR

Gaming'de yaşanan fırtınada 3 kadının da aynı sebepten yani devrilen ağaçların altında kalmaları nedeniyle vefat ettikleri açıklandı.

Hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle evlere bir süre elektrik verilmedi, toplu taşımalar iptal edildi. 5 kişinin hayatını kaybettiği fırtınada yaralanan 20 kişi de tedavi altına alındı.

İlgili Haberler
Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: “Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, güçlü bir destek mesajıdır”
Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: “Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, güçlü bir destek mesajıdır”
Hiç acımadı, köpeğini havuzda boğarak öldürdü! Köpeğin ölüsüyle 4 gün yaşayan kadın, tüm ülkeyi şoke etti! "Hayatımda gördüğüm en korkunç şey"
Hiç acımadı, köpeğini havuzda boğarak öldürdü! Köpeğin ölüsüyle 4 gün yaşayan kadın, tüm ülkeyi şoke etti! "Hayatımda gördüğüm en korkunç şey"
Bu nasıl annelik? Evleneceği kişi istemediği için 7 yaşındaki çocuğunu e-ticaret sitesinde sattı! Foyası ortaya çıkınca tüm ülke ayaklandı!
Bu nasıl annelik? Evleneceği kişi istemediği için 7 yaşındaki çocuğunu e-ticaret sitesinde sattı! Foyası ortaya çıkınca tüm ülke ayaklandı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: “Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, güçlü bir destek mesajıdır”
Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: “Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, güçlü bir destek mesajıdır”
Hiç acımadı, köpeğini havuzda boğarak öldürdü! Köpeğin ölüsüyle 4 gün yaşayan kadın, tüm ülkeyi şoke etti! "Hayatımda gördüğüm en korkunç şey"
Hiç acımadı, köpeğini havuzda boğarak öldürdü! Köpeğin ölüsüyle 4 gün yaşayan kadın, tüm ülkeyi şoke etti! "Hayatımda gördüğüm en korkunç şey"
Çin'den dikkat çeken karar! Balıklara bile Covid-19 testi yapılacak!
Çin'den dikkat çeken karar! Balıklara bile Covid-19 testi yapılacak!
Bu nasıl annelik? Evleneceği kişi istemediği için 7 yaşındaki çocuğunu e-ticaret sitesinde sattı! Foyası ortaya çıkınca tüm ülke ayaklandı!
Bu nasıl annelik? Evleneceği kişi istemediği için 7 yaşındaki çocuğunu e-ticaret sitesinde sattı! Foyası ortaya çıkınca tüm ülke ayaklandı!
Dünya tarihinde yaşanan fakat gizemi hala çözülemeyen 3 garip olay...
Dünya tarihinde yaşanan fakat gizemi hala çözülemeyen 3 garip olay...
'Yamyam' güneş fırtınası gökyüzünde başladı! Güneş patlaması olabilir! Peki, ne zaman vuracak?
'Yamyam' güneş fırtınası gökyüzünde başladı! Güneş patlaması olabilir! Peki, ne zaman vuracak?
Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini söyleyen Yıldırım Kaya, CHP liderini bu defa Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzetti!
Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini söyleyen Yıldırım Kaya, CHP liderini bu defa Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzetti!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: "Bizim böyle bir derdimiz yok"
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: "Bizim böyle bir derdimiz yok"
Üniversiteye yerleşen herkese 2000 TL şartsız, koşulsuz para veriliyor! Belediye resmen duyurdu! Bu yardımdan kimsenin haberi yok!
Üniversiteye yerleşen herkese 2000 TL şartsız, koşulsuz para veriliyor! Belediye resmen duyurdu! Bu yardımdan kimsenin haberi yok!
Son dakika... Erdoğan'dan açıkladı: Bizim Esad’ı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok!
Son dakika... Erdoğan'dan açıkladı: Bizim Esad’ı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok!
İlginç yaşamıyla ve eserleriyle 7'den 70'e herkesi etkileyen Ernest Hemingway'in eserlerinden harika alıntılar...
İlginç yaşamıyla ve eserleriyle 7'den 70'e herkesi etkileyen Ernest Hemingway'in eserlerinden harika alıntılar...
Abdurrahman Dilipak: "Türbe yok ama Anıtkabir türbe oldu"
Abdurrahman Dilipak: "Türbe yok ama Anıtkabir türbe oldu"