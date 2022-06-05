Sigara içmek öldürür deyimi gerçek oluyordu! Sigara içerken balkondan düştü!

Meydana gelen ilginç olay, gece saat 22.00 sıralarında Alaplı Tepeköy Bahar Sitesi yakınlarında bir binada gerçekleşti. 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairesinde oturan S.Ö. (32), sigara içmek için balkona çıktı.

BALKONDA DENGESİNİ KAYBETTİ

Talihsiz adamın balkonda dayandığı demir parmaklıkların dengesini kaybetmesi üzerine boşluğa düştüğü öğrenildi. Olayı gören evdekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan S.Ö. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in bacağında kırıklar olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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