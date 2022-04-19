"Sığınmacılar elbet ülkelerine dönecekler" diyen Bakan Soylu, ülkesine dönen ve vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nöbetçi bakan uygulaması kapsamında TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Süleyman Soylu son günlerin en çok konuşulan konusu olan sığınmacılar hakkında konuştu.

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de partisinin grup toplantısında sığınmacılar konusunda yaptığı eleştirilere değinerek," Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda uluslararası bir tahrikin içerisinde olduğu apaçık ortada. Dikkat ederseniz 2019 yılında seçim vardı. İstanbul ve Türkiye'nin her yerinde özellikle Kılıçdaroğlu ve avanelerinin en temel meselelerinden bir tanesi biraz da Avrupa hormonlu Sığınmacı meselesiydi. Sonra sığınmacı meselesi konusunda 2019 yılı seçimleri bitti, onlar bu meseleyi askıya aldılar. Ama biz askıya alamayız. Biz kaçak göçmenle de mücadele ediyoruz, aynı zamanda Türkiye'ye uluslararası koruma statüsünde gelenlerle ilgilenmek zorundayız. Kılıçdaroğlu'nun kendi genel merkezinin sınırları dışında bir sınır bilgisi olduğunu düşünüyor değilim" ifadelerini kullandı.

"500 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ"

Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmenin yakalandığı bilgisini veren Bakan Soylu, "Bugüne kadar da 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir." dedi.

"BAYRAM GİDİŞİNE BİR KISITIMIZ VAR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bayramlarda ülkesine dönen Suriyeliler hakkında yaptığı," Özellikle önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur." açıklaması Bakan Soylu'ya hatırlatıldı.

Bakan Soylu bu konuya ilişkin olarak, yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli'yi dinlediğinin bilgisini vererek şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin bu konuda daha önceki konuşmalarını ve MHP'nin göç raporunu okumuş birisi olarak söylüyorum; o gün ne söyleniyorsa bugün aynı anlayışla aynı değerlendirmeler ortaya koyuluyor. Yani farklı bir üslup söz konusu değil. Bu zamana kadar 500 bin gönüllü geri dönüş yaptı. Bugün bu mesele provoke ediliyor. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu insanlar elbette ki kendi memleketlerine geri dönecekler. 490 bin üzerindeki Suriyeli güvenli bölgelere döndüler, bundan sonra da dönecekler. Zaten güvensiz bölgelere gidişin olabilmesi mümkün değildir. Bu bayram için de önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusudur. Yani bayram gidişine bir kısıtımız var"

"KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ'YÜ NASIL AKLAMAYA ÇALIŞTIĞINI ORTAYA KOYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink cinayetine ilişkin iddiaları için değerlendirme yapan Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Dink dosyasını açarak FETÖ'yü aklamaya çalıştığını ifade ederek," Birkaç saat içerisinde bu konuya ilişkin olarak önemli bir açıklama yapacağız. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü nasıl aklamaya çalıştığını ortaya koyacağız. Bu cinayetin arkasında kimlerin olduğunu en iyi Kemal Kılıçdaroğlu bilir. Görüştüğü büyükelçilerden o sakladıkları kişileri iade etmelerini istesin." diye konuştu.

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