Sigorta Acentesi Teknik Personeli Maaşı Ne Kadar? 2021 Sigorta Acentesi Teknik Personeli Maaşları, ve İş İlanları

Sigorta Acentesi Teknik Personeli görev tanımı nedir, Sigorta Acentesi Teknik Personeli ne iş yapar, Sigorta Acentesi Teknik Personeli olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sigorta Acentesi Teknik Personeli mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sigorta Acentesi Teknik Personeli Tanımı;

Sigorta acentelerinde sigortacılık işlemlerini (pazarlama bilgilendirme ve satış) yapan ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Sigorta Acentesi Teknik Personeli Maaşı Ne Kadar? 2021 Sigorta Acentesi Teknik Personeli Maaşları

Sigorta Acentesi Teknik Personeli maaşı ortalama aylık 4.860 - TL’dir. En düşük Sigorta Acentesi Teknik Personeli maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sigorta Acentesi Teknik Personeli iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Sigorta Acentesi Teknik Personeli Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sigorta Acentesi Teknik Personeli Ne İş Yapar?

Sigorta Acentesi Teknik Personeli, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını desteklemek,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Müşteri portföyü oluşturmak,

d) Potansiyel müşterilere ulaşmak,

e) Satış ve pazarlama odaklı görüşmeler gerçekleştirmek,

f) Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çalışmalar yapmak, müşterilere fiyat teklifi vermek,

g) Sigorta şirketi/şirketleri adına sigorta sözleşmesi düzenlemek,

h) Sigorta sözleşmesi hakkında müşteriyi bilgilendirmek sigorta poliçesini müşteriye sunmak,

i) Mevcut müşteri ilişkilerini yönetmek,

j) Mevcut müşteriler için sözleşme/poliçe takibi yapmak,

k) Hasar durumunda mevcut müşterilere destek olmak,

l) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sigorta Acentesi Teknik PersoneliMeslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu :

Sigorta Temsilcileri

Sigorta Acentesi Teknik Personeli Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sigorta Acentesi Teknik Personeli mesleğinin meslek kodu 3321.01 olarak belirlenmiştir



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