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  3. Sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Kocası kadını canlı yayında affetti!

Sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Kocası kadını canlı yayında affetti!

Gündüz kuşağı programlarında akıllara durgunluk veren olaylar ele alınmaya devam ediyor. Daha önce 5 kez Adem isimli eski nişanlısına kaçan ve bu durumu çok sıkılmasına bağlayan Özgül isimli kadın, eşi Hasan'dan özür diledi. Hasan ise eşine çok aşık olduğunu söyleyerek Özgül'ü affetti.

Sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Kocası kadını canlı yayında affetti!

Star TV ekranlarında yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında duyanları şaşkına çeviren bir olay ele alındı.

Nikahlı eşi olmasına rağmen Adem isimli eski nişanlısına tam 5 defa kaçan Özgül ismindeki kadın, Serap Paköz'ün sorularını yanıtladı.

"GEZİP TOZMAYI ONDAN BİLDİM"

Çobanlık mesleğini yürüttüğü öğrenilen Adem'e daha önce 5 kez kaçan Özgül, "Niye gidiyorsunuz Adem'e?" sorusuna "Gezmeyi tozmayı ondan bildim. Yani bir anda bu da sıkmaya başlayınca beni... Çünkü Adem'in yanında gezmek tozmak... her yere gidiyordum." dedi.

Sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Kocası kadını canlı yayında affetti!

KOCASI CANLI YAYINDA AFFETTİ

Tartışmaların sonunda Özgül, eşine "Özür dilerim, bir ömür boyu seninle olmaya varım." dedi. Özgül'ün kocası olan Hasan ise eşine çok aşık olduğuna söyleyerek onun özrünü kabul etti ve ikili tekrar bir araya geldi.

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