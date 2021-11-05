Sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Kocası kadını canlı yayında affetti!

Star TV ekranlarında yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında duyanları şaşkına çeviren bir olay ele alındı.

Nikahlı eşi olmasına rağmen Adem isimli eski nişanlısına tam 5 defa kaçan Özgül ismindeki kadın, Serap Paköz'ün sorularını yanıtladı.

"GEZİP TOZMAYI ONDAN BİLDİM"

Çobanlık mesleğini yürüttüğü öğrenilen Adem'e daha önce 5 kez kaçan Özgül, "Niye gidiyorsunuz Adem'e?" sorusuna "Gezmeyi tozmayı ondan bildim. Yani bir anda bu da sıkmaya başlayınca beni... Çünkü Adem'in yanında gezmek tozmak... her yere gidiyordum." dedi.

KOCASI CANLI YAYINDA AFFETTİ

Tartışmaların sonunda Özgül, eşine "Özür dilerim, bir ömür boyu seninle olmaya varım." dedi. Özgül'ün kocası olan Hasan ise eşine çok aşık olduğuna söyleyerek onun özrünü kabul etti ve ikili tekrar bir araya geldi.