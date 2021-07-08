Sinemaseverlerin dikkatine! Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona giriyor!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar ile birlikte en son gerçekleştirilen Kabine toplantısı'nda kısıtlamaların kaldırılmasına karar verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddelerinden biri de sinema salonu işletmeleri olmuştu. Sinema salonları da dahil kısıtlamaların kaldırıldığı genelgenin yayınlanmasının ardından birçok sinema salonu vatandaşlara ücretsiz film izleme avantajı sağlamıştı. Artık normale dönüldü ve sinema vizyonuna bu hafta 5 film eklendi. İşte bu hafta vizyona girecek 5 film..



BLACK WİDOW

Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson'un başrolünde oynadığı bilim-kurgu, macera ve aksiyon filmi "Black Widow" bu hafta izleyicisi ile buluşuyor. Başrolde yer alan BAFTA ödülü sahibi oyuncuya Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle ve Ray Winstone eşlik ediyor. Yönetmenliğini Cate Shortland üstlendiği macera dolu film bu hafta vizyonda..

BLACK WİDOW FİLMİ KONUSU

Scarlett Johansson'un Natasha Romanoff rolüne geri döndüğü yapım, geçmişten çıkıp gelen, ailesiyle büyük bir tehdide karşı iş birliği yapmak durumunda kalan Black Widow'un hikayesini anlatıyor.

KORKU SEANSI 3: KATİL ŞEYTAN

Vera Farmiga, Patrick Wilson, Julian Hilliard, Charlene Amoia ve Sterling Jerins'in başrolünde oynadığı korku, gerilim filmi "Korku Seansı 3: Katil Şeytan" bu hafta izleyici ile buluşacak. Michael Chaves'in yönettiği; "Korku Seansı 3: Katil Şeytan" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday gibi görünüyor.

KORKU SEANSI 3: KATİL ŞEYTAN FİLMİ KONUSU

Başarılı oyuncular Patrick Wilson ve Vera Farmiga'nın paranomal davaları çözüme kavuşturmaya çalışan Warren çiftine yeniden hayat verdiği film; şeytani güçlerin kontrolündeki gerçek bir cinayetin hikayesini konu ediniyor. Şeytanın musallat olduğunu düşündükleri bir gencin cinayet zanlısı olduğu davaya başlayan çift, geçmişten günümüze uzanan kanlı bir sırrı açığa çıkarmaya çalışacak.

LANETLİ KARDEŞ

Sam Barrett'in yönetmen koltuğunda oturduğu haftanın bir diğer korku ve gerilim filmi ise "Lanetli Kardeş"; Amanda Woodhams, Liam Graham ve Nicola Bartlet'ın rol aldığı filmde, çizdiği resimlerin bir dizi cinayetle bağlantılı olduğunu fark eden bir kızın hikayesini odağına alıyor.

LANET KARDEŞ FİLMİ KONUSU

Korkunç rüyalar gören ve bunları tuvale aktarmaya başlayan genç kadın, bir süre sonra çizdiklerinin gerçek hayatta işlenen cinayetler olduğunu fark eder. Bu sırada arkadaşları ve aile üyelerinin teker teker ölmeye başlaması ise işlerin iyice karışmasına neden olur. Çizdikleri ile katil arasında bir bağlantı olduğunu fark eden Cassie, cinayetleri durdurmak ve kendisini bu kabustan kurtarmak için geçmişi ile yüzleşmek zorundadır.

SÜPERNOVA

Harry Macqueen'in yönetmenliğinde çekilen film, bünyesinde Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood ve Nina Marlin gibi isimler rol alıyor. Romantik-drama filmi olan filmi bu hafta sevdikleriniz ile birlikte izleyebileceksiniz.

SÜPERNOVA FİLMİ KONUSU

20 yıldır beraber olan Sam ve Tusker çiftinin, Tusker'a erken aşama demans teşhisi koyulmasından iki yıl sonra bir karavanla tüm İngiltere'yi, arkadaşlarını, ailelerini ve geçmişlerinde yer alan mekânları ziyaret etmelerini konu ediniyor.

DÜŞLER ÜLKESİ

Finding Neverland 2004 yapımı, Akademi ödüllü ABD filmi. Johnny Depp ve Kate Winslet'ın başrollerde yer aldığı filmin yönetmenliğini Marc Forster yapmıştır. Film En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar'a aday gösterilmiştir

DÜŞLER ÜLKESİ FİLMİ KONUSU

Hayal dünyası çok geniş olan ve içindeki çocuğu bir türlü büyütemeyen Barrie, evli olmasına rağmen normal bir aile hayatı yoktur. Bir gün hayatına dört çocuğu ile zar zor geçinen dul bir anne olan Silvia girer. Barrie, Silvia ve çocukları ile beraber vakit geçirdikçe en büyük eseri olan Peter Pan için gerekli ilhamı da bulacaktır.