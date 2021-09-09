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Sinovac'ın etkisi düşük mü? Bakan Koca yanıtladı

Bugün saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir açıklama yapacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir basın mensubunun "Sinovac'ın etkisi düşük mü?" sorusuna da yanıt verdi.

Sinovac'ın etkisi düşük mü? Bakan Koca yanıtladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele süreci açısından simge bir gün olduğunu ifade edip saat 18.00'de rutin seyrin dışında açıklama yapacağını duyurmuştu. Kameralar karşısına geçerek salgına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir basın mensubunun "Sinovac'ın etkisi düşük mü?" sorusuna da yanıt verdi.

Bakan Koca Sinovac'a ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"İlk aşıyı yaptırdığımız grup sağlık çalışanlarımız oldu. Sağlık çalışanlarımız içinde son 3 aydan bu yana aşısını yaptırmış hekim arkadaşlarımızdan hiç duydunuz mu? 1-2 arkadaşımız oldu, 2 doz Sinovac aşısını yaptırıp 3. doz aşısını yaptırmayanlardı onlar da. Demek ki Sinovac aşısı bu kadar etkili oldu. İnaktif aşı koruyuculuğunun 3. aydan sonra azaldığını görerek Bilim Kurulu hatırlatma dozu kararını başlattık. 3. dozunu yaptıran 9 milyon kişinin yüzde 1.5-1.6. Ama 2 doz aşısını yaptırıp hatırlatma dozunu yaptırmayan 6 milyon kişinin hastane yükü 6-7 kat fazla. Yani 3. doz 6-7 kat oranında koruyuculuğu artırıyor.

Sinovac aşısı etkili ama 3. aydan sonra koruyuculuğu düşüyor. Koruyuculuğu artırmak için 3. dozu yaparak 5-6 kat daha artırmak mümkün."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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