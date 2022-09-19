Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu! 37 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Eminyet tarafından Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda kapsamında Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu! 37 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, tarihi eser, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 9,3 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 6,34 gram esrar, 3 bin 65 paket sigara, 215 adet cep telefonu aksesuarı, 40 adet emtia, 15 adet elektronik sigara, 83 adet kamyon lastiği, 4 adet cep telefonu aksesuarı, 24 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu! 37 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Yapılan operasyonlarda 28'i kaçakçılık, 9'u asayiş suçundan olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu! 37 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TOKİ sosyal konut projesi 2+1, 3+1 ödeme planı nasıl olacak 2022 ? Taksitler sabit mi, artacak mı?
TOKİ sosyal konut projesi 2+1, 3+1 ödeme planı nasıl olacak 2022 ? Taksitler sabit mi, artacak mı?
İstanbul Fatih'te polis memurlarına silahlı saldırı: 2 polisten birinin durumu ağır
İstanbul Fatih'te polis memurlarına silahlı saldırı: 2 polisten birinin durumu ağır
Cumhur, Millet, Emek ve Özgürlük İttifakı derken dördüncü ittifak geliyor! Cumhurbaşkanı adayı bile belli oldu
Cumhur, Millet, Emek ve Özgürlük İttifakı derken dördüncü ittifak geliyor! Cumhurbaşkanı adayı bile belli oldu
Son dakika | MSB duyurdu! Şanlıurfa'daki hain saldırının intikamı alındı: 80 hedef imha edildi, 17 terörist öldürüldü
Son dakika | MSB duyurdu! Şanlıurfa'daki hain saldırının intikamı alındı: 80 hedef imha edildi, 17 terörist öldürüldü
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri için iki kritik talimat! Teşkilatların stratejisi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri için iki kritik talimat! Teşkilatların stratejisi belli oldu
Kocaeli Dilovası'nda fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
Kocaeli Dilovası'nda fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
Çok Okunanlar
Bolu Belediyesi ekipleri yaşlı kadına hiç mi hiç acımadı! Binbir emekle topladığı meyvelerine el koydular!
Bolu Belediyesi ekipleri yaşlı kadına hiç mi hiç acımadı! Binbir emekle topladığı meyvelerine el koydular!
Çeşme ve Alanya'da orman yangını! 2 dönümlük alan kül oldu
Çeşme ve Alanya'da orman yangını! 2 dönümlük alan kül oldu
Yorumlananlar