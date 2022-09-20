Ölümü engelli oğlunun elinden oldu! Zihinsel engelli genç, tartıştığı babasını bıçakladı!

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleşti. İddia edilene göre 67 yaşındaki B.K., 27 yaşındaki zihinsel engelli oğlu K.K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın şiddetlenip hararetlenmesi üzerine K.K., eline bıçak alarak öfkelendiği babası B.K.'yi ağır yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıkları olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet görevlileri intikal etti. Yaralı adama ilk müdahalelerin yapılmasının ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye ağır yaralı bir şekilde ulaştırılan B.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Babasının hayatını kaybetmesine neden olan K.K. ise emniyete götürüldü.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.