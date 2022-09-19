Son dakika | MSB duyurdu! Şanlıurfa'daki hain saldırının intikamı alındı: 80 hedef imha edildi, 17 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen roketli saldırıda 1 askerin şehit olması sonrası başlatılan cezalandırmma atışlarında 80'e yakın terör hedefinin imha edildiğini, 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit olmuş, bir asker ise yaralanmıştı. Yaşanan saldırının ardından teröristlere yönelik operasyon başlatılırken son durum belli oldu.

Son dakika | MSB duyurdu! Şanlıurfa'daki hain saldırının intikamı alındı: 80 hedef imha edildi, 17 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki hudut karakolumuza roketatar tacizi yapan teröristler bir kahraman silah arkadaşımızı şehit ederken bir kahraman silah arkadaşımızı da yaraladı. Saldırı sonrası belirlenen hedefler güçlü şekilde ateş altına alınarak vuruldu. Devam eden cezalandırma atışlarıyla ilk belirlemelere göre toplam 17 terörist etkisiz hâle getirildi. 80’e yakın terör hedefi de vurularak imha edildi."

Son dakika | MSB duyurdu! Şanlıurfa'daki hain saldırının intikamı alındı: 80 hedef imha edildi, 17 terörist öldürüldü

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre, güvenlik kaynakları, öldürülenlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de bulunduğu değerlendirmesinde bulundu. Mehmetçiğin kanının hiçbir zaman yerde bırakılmadığı, şehit ailelerinin gözyaşlarının hesabının sorulduğu kaydedildi.

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