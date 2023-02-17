Kahramanmaraş merkezli 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaşı derinden etkileyen deprem felaketinde sismik deprem izolatörü kullanılan şehir hastaneleri zarar görmedi. Bu durum da vatandaşların sismik deprem izolatörleri hakkında araştırma yapmasına neden oldu. Peki Sismik deprem izolatörü nedir? Ne işe yarar? Nerelerde, nasıl kullanılır? Sismik deprem izolatörü binaya sonradan takılır mı?

SİSMİK DEPREM İZOLATÖRÜ NEDİR? NE İŞE YARAR? NERELERDE, NASIL KULLANILIR?

Sismik deprem izolatörü binaları, yapıyı depremin yıkıcı etkisinden korumaktadır. Yapıda uygun olduğuna karar verilen kolonlara yerleştirilen bu izolatörler,

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Depreme karşı geliştirilen basit ancak bir o kadar da etkili bir sistem olan deprem izolatörleri, tüm yapıyı depremin yıkıcı etkisinden koruyor.

Deprem esnasında yatay hareket eden izolatörler yumuşak ancak büyük salınım yaparak depremin sarsıntı gücünü emiyor ve o sırada bina içerisinde bulunanlar neredeyse depremi hissetmiyor.

Deprem riski olan yerlerde yaşayanların oturduğu yere izolatör taktırması büyük önem taşıyor.

SİSMİK DEPREM İZOLATÖRÜ BİNAYA SONRADAN TAKILIR MI?

Sismik deprem izolatörü yaşanılan binaya takılabilir. Ülkemizde birçok yapıda kullanılan sistemi takarken yapının uygunluğu da önemlidir. Öncelikle kolonlar hidrolik krikolar yardımıyla askıya alınmalıdır.

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SİSMİK DERPREM İZOLATÖRÜ FİYATLARI NE KADAR 2023?

Sismik deprem izolatörleri yurt dışından getirilmektedir. Fiyatları yaklaşık 6 bin Dolar olan bu sistemlerin fiyatı binadaki kolon sayısı, zemin özellikleri ve fay hattında yer alıp almamasına göre değişiklik gösterebilmektedir.

5 katlı bir bina için taşıyıcı kolonların sayısı 40 olarak hesaplandığında deprem izolatörlerinin bina sakinlerine maliyeti 4 milyon 560 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

SİSMİK DERPREM İZOLATÖRÜ KAÇ YIL DAYANIYOR?

Deprem izolatörleri yıpratıcı özellikler dikkate alındığında yaklaşık olarak 60 yıl kadar dayanabiliyor.