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Skolyoz normal doğuma engel mi? Skolyoz hastaları normal doğum yapabilir mi?

Skolyoz hastalığı, halk arasında omurga eğikliği olarak da bilinir. Omurganın sağa ya da sola doğru normal dışı eğikliği demektir.

Skolyoz normal doğuma engel mi? Skolyoz hastaları normal doğum yapabilir mi?

Skolyoz normal doğuma engel mi?  bu sorunun yanıtını arıyorsanız makalemizden bilgi edinebilirsiniz. Vücudumuz 33 kemikten oluşur ve bunların 23 tanesi hareketli kemiklerdir.  Omurga ayrıca iç oranları korumada, kol bacak baş hareketlerini sağlamada görevlidir. Aynı zamanda nefes almayı ve idrar yapmayı da sağlayan çok önemli bir organdır. Vücudumuz için hayati önem taşıyan omurilik de omurga içinde yer alır. Omurilik kol gövde ve bacakların beyin ile iletişimini sağlar ve bir sinir dokusundan oluşur.

Belirtileri Nelerdir?

Yaşlılıkla birlikte skolyoz görülme sıklığı artmaktadır. İlk belirtileri arsında bel ağrısı bulunur. Bunun yanında bacaklarda ağrı ve uyuşma, yorgunluk hissi, dik durmada zorlanma, duruş bozukluğu ve nefes almada zorlanma en belirgin belirtiler arasındadır.

Yaşlılık dışında skolyoz, doğuştan da gelebilmektedir. Yine benzer belirtilerin yanı sıra, yeni doğanda vücut orantısızlıkları dikkat çeker. Kol ve bacaklarda aşırı uzunluk, sırtta cilt problemleri, kıllanma, omuz ve kalçada oransızlık ve kamburluk gibi belirtilerle bu teşhis konulabilir.

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Aynı zamanda bu sağlık sıkıntısı sonradan da oluşabilir. Bunlar küçük yaşta ya da erişkinlik çağında kendini gösterebilir ve belirtileri aşağı yukarı benzerlik gösterir. Yetişkinlik dönemindeki hasta belirtileri kendisi fark eder. Kollar ve bacaklarındaki oran bozuklukları, bel ve sırt ağrıları, vücutta kıllanma kişiyi rahatsız eder. Bu şikayetlerle gittiği zaman genelde skolyoz teşhisi alır.

Skolyoz normal doğuma engel mi? Skolyoz hastaları normal doğum yapabilir mi?

Skolyoz ve Gebelik;

Skolyoz hastalığı gebelikte bir belirleyici unsur değildir. Yani hamilelikte bir sıkıntı yaratmaz. Hastanın gebe kalmasında ve gebelik sürecinde herhangi bir soruna yol açmaz. Gebe kadınlarda kemik gelişimi tamamlandığı için hastalığın ilerlemesi de genel olarak başa gelen bir durum değildir. Hamilelik sürecinde diğer gebelere göre bel ağrısını daha fazla yaşamazlar. Yani gebelik sürecinde bu rahatsızlık ekstra bir dezavantaj yaratmaz. Sağlıklı bir bireyden hiçbir fark olmaksızın bu süreci tamamlayabilirler.

Skolyoz normal doğuma engel mi? Skolyoz hastaları normal doğum yapabilir mi?

Skolyoz Hastaları Normal Doğum Yapabilir Mi?

Genel olarak hamilelik sürecini çok fazla etkilemeyen bu rahatsızlık, doğumda da belirleyici değildir.  Skolyozlu gebeler de normal doğum yapabilirler. Omurilik hastalığı olmayan diğer kadınlardan farksız şekilde gebelik geçirirler. Ancak omurgadaki eğiklik yüksek açılı ise, hastada aynı zamanda kalp, akciğer hastalıkları da varsa doğum sezaryen olarak yapılır. Bu anne ve bebek sağlığı için zorunlu bir durumdur. Doğumdan önce annenin mutlaka muayene olması ve bu rahatsızlıklarına göre bir doğum yolu izlenmesi gereklidir.

Skolyoz normal doğuma engel mi? Skolyoz hastaları normal doğum yapabilir mi?

Ameliyat ya da normal doğum sonrasında annede farklı olarak bir bel kemik ağrısı oluşmaz. Tamamen olamasa bile yüksek ölçüde sorunsuz bir gebelik ve doğum gerçekleşmesi beklenir. Lohusalık döneminde yine normal dışı durumlar beklenmez. Skolyoz hastası anne adaylarının bu bağlamda rahat olmaları ve süreci en stressiz şekilde geçirmeleri hem bebek hem de anne sağlığı için oldukça önemlidir.



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