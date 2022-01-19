Slavistik ne demek, TDK'ya göre Slavistik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Slavistik ne demek? Slavistik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Slavistik kelimesi. Peki Slavistik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Slavistik nedir, Slavistik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SLAVİSTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Slavistik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Slavistik kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre Slavistik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Slav dili, tarihi ve kültürüyle ilgilenen bilim dalı

