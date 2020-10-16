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Sol Yanım dizisi oyuncuları kim? Sol Yanım ne zaman başlıyor? Konusu ne?

Sol Yanım dizisi oyuncuları kim? Ne zaman başlıyor? Konusu ne? Star TV ekranlarında yayına girecek olan yeni dizi Sol Yanım için geri sayım başladı. Baş rollerinde Cansel Elçin, Defne Samyeli gibi isimlerin yer aldığı Sol Yanım dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne?

Sol Yanım dizisi oyuncuları kim? Sol Yanım ne zaman başlıyor? Konusu ne?

Sol Yanım dizisi oyuncuları kim? Ne zaman başlıyor? Star TV'de ekrana gelecek Sol Yanım dizisi yayın hayatına girmek için gün sayıyor. Sol Yanım dizisinin ne zaman ekrana geleceğine yönelik henüz bir tarih belirtilmedi. Peki Sol Yanım dizisi oyuncuları kim? Konusu ne?

Sol Yanım dizisi oyuncuları kim? Sol Yanım ne zaman başlıyor? Konusu ne?

SOL YANIM DİZİSİ KONUSU NE?

Sol Yanım dizisi, geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alıyor. 

Hikayede; zenginliğin tüm ihtişamını yaşadıktan sonra ufak bir mahallede yeni hayatlarına alışmaya çalışan anne ve kızının sırları ile Kutlusoy Ailesi'nin sırlarının birbirine düğümlenmesi yer alıyor. Bir yanda tek başına hayatı öğrenen Serra, diğer yanında ise olağanüstü zenginliğin içinde hesaplara ve sırlara boğulmuş Kutlusoy ailesinin veliahtı Selim…

Aşkların tesadüflere, tesadüflerin aşklara kapı araladığı bu hikayede; hem çözülmesi gereken düğümler hem de her düğümde ortaya çıkan yeni sırlar var. Sol Yanım, geleceğin pek çok yıldız adayı genç oyuncularının yanı sıra, göz kamaştırıcı mekanları, arabaları ve kostümleri ile de ekrana damga vuracak.

Sol Yanım dizisi oyuncuları kim? Sol Yanım ne zaman başlıyor? Konusu ne?

SOL YANIM OYUNCULARI

Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yapımcılığını BKM üstlenirken, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı BKM yapımı dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle:

Özge Yağız

Tolga Mendi

Cemre Baysel

Defne Samyeli

Cansel Elçin

Deniz Barut

Esra Bezen Bilgin

Emre Bey

Benian Dönmez

Taner Rumeli

Feyza Civelek

Oktay Çubuk

Ecem Atalay

Aleyna Şen

Seda Akman

Emre Dinler

Sol Yanım dizisi oyuncuları kim? Sol Yanım ne zaman başlıyor? Konusu ne?

SOL YANIM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star’ın yeni dizisi ‘Sol Yanım’, çok yakında izleyici ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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