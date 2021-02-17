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Sol Yanım final bölümü full izle | Sol Yanım final bölümü full izle Youtube

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sol Yanım bu akşam final bölümüyle seyirci karşısında olacak. Dizinin son bölümünde ipler tamamen kopuyor. Asena'nın tüm planlarını öğrenen İhsan, Asena'dan uzaklaşıp Nilgün'e yakınlaşır. İşte Sol Yanım final bölümü full izle | Sol Yanım final bölümü full izle Youtube...

Sol Yanım final bölümü full izle | Sol Yanım final bölümü full izle Youtube

Star TV ekranlarında kısa süre önce başlayan Sol Yanım dizi bu akşam final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizi reyting kaygısından dolayı final yapsa da belli bir kitle tarafından epey beğenilmişti. Dizinin son bölümünde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. İşte Sol Yanım final bölümü full izle | Sol Yanım final bölümü full izle Youtube...

Sol Yanım final bölümü full izle | Sol Yanım final bölümü full izle Youtube

SOL YANIM 12. BÖLÜM FULL İZLE | SOL YANIM FİNAL BÖLÜMÜ FULL İZLE STAR TV

Yıllar sonra tesadüfler sonucu Nilgün ile karşılaşan İhsan bir kez daha onu kaybetmekten korkar ve hisleri doğrultusunda ilerler. Zamanında Nilgün'ü küçümseyen Asena, İhsan'ın bu tutumuna dayanamaz ve Nilgün'ün kapısına dayanarak hesap sorar.

Öte yandan ise Nilgün'e gelen gizemli çiçeğin İhsan'dan olduğunu zannederken yıllar evvel onu terk eden eşinden geldiği ortaya çıkar. Bunu öğrenen Serra ve Nilgün büyük bir şok yaşar.

SOL YANIM SON BÖLÜM FULL İZLE | SOL YANIM FİNAL BÖLÜMÜ FULL İZLE

Sol Yanım final bölümü full izle | Sol Yanım final bölümü full izle Youtube

Selim ile Serra'nın arasındaki buzların erimesi Biricik'i rahtsız eder ve yine sinsi planların peşine düşer. Burak ise geçirdiği kazadan Selim'i sorumlu tutmaktadır. Burak ile Biricik iş birliği ise aralarında bir yakınlaşmayı meydana getirir.

Onur, telefonda yıllar sonra kızıyla ortaya çıkan eski kız arkadaşından kurtulmaya çalışırken, babaanneye yakalanır. Neye uğradığını şaşıran Onur, Nil'in gerçekleri öğrenmesinden korkar...

Sol Yanım final bölümü full izle | Sol Yanım final bölümü full izle Youtube

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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