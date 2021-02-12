İçişleri Bakanlığından hafta sonu kısıtlamasına ilişkin açıklama!Üç aylar ayın kaçında başladı? Üç ayların başlangıcı ayın kaçında?Anayasanın ilk dört maddesi nedir?3 aylar ne zaman 2021? Diyanet üç aylar ne zaman başlıyor 2021?Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşuyor (CANLI)Adanaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Menemenspor-Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?3 aylar takvimi 2021 DiyanetÜç aylar takvimi 2021 | Üç aylar kandil tarihleri, günleri |Hangi kandil ne zaman?Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Sol Yanım final mi? Sol Yanım dizisi neden bitiyor? Ne zaman final yapacak?

Sol Yanım final mi? Sol Yanım dizisi neden bitiyor? Ne zaman final yapacak?

Star TV ekranlarının sevilen dizisinden izleyiciyi üzecek haber geldi. Gün değişikliğine giden dizide flaş final kararı alındı. Peki Sol Yanım final mi?Sol Yanım dizisi neden bitiyor? Ne zaman final yapacak? İşte detaylar...

Sol Yanım final mi? Sol Yanım dizisi neden bitiyor? Ne zaman final yapacak?

Başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi'nin yer aldığı sevilen dizi Sol Yanım'dan kötü haber. Yakın zamanda yayın hayatına veda edeceği duyuruldu. Peki Sol Yanım final mi? Sol Yanım dizisi neden bitiyor? Ne zaman final yapacak? Ayrıntılar haberimizde...

SOL YANIM FİNAL Mİ?

Star TV en sevilen dizileri arasında yer alan Sol Yanım dizisinden kötü haber geldi! ilk olarak 2020 yılının kasım ayında yayın hayatına başlayan başarılı oyuncuların yanı sıra yeni yüzlere de yer vermesiyle epey ilgi çekmişti. Serra ve Selim karakterlerinin aşk hikayesini konusu edinen dizide sona gelindi. İlk bölümünden 5. bölümüne kadar perşembe akşamları yayınlanan dizide, kanalın yeni yapımı sebebiyle gün değişikliğine gidilmişti.

Sol Yanım final mi? Sol Yanım dizisi neden bitiyor? Ne zaman final yapacak?

Gün değişikliğinin ardından çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Sol Yanım dizisi, diğer kanallarda yayınlanan Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Benim adım Melek gibi dizilerle girdiği reyting savaşlarında yenik düştü. Kanal ve yapımcı tarafından beklenen reyting oranın çok altında kalan dizi için final kararı alındı.

SOL YANIM DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Sol Yanım, Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi reytingleri yüksek diziler arasında gibi beklenen reyting oranlarının altında kaldı. Sol Yanım dizisi bu sebeple ekran macerasını tamamlama kararı aldı. Yani dizinin bitme sebebi yalnızca reyting kaygısıdır.

Sol Yanım final mi? Sol Yanım dizisi neden bitiyor? Ne zaman final yapacak?

NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Star TV sevilen dizisi Sol Yanım, 13. bölümüyle 24 Şubat 2021 çarşamba akşamı ekran macerasını tamamlayarak final yapıyor.

Sol Yanım final mi? Sol Yanım dizisi neden bitiyor? Ne zaman final yapacak?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT