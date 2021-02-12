Başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi'nin yer aldığı sevilen dizi Sol Yanım'dan kötü haber. Yakın zamanda yayın hayatına veda edeceği duyuruldu. Peki Sol Yanım final mi? Sol Yanım dizisi neden bitiyor? Ne zaman final yapacak? Ayrıntılar haberimizde...

SOL YANIM FİNAL Mİ?

Star TV en sevilen dizileri arasında yer alan Sol Yanım dizisinden kötü haber geldi! ilk olarak 2020 yılının kasım ayında yayın hayatına başlayan başarılı oyuncuların yanı sıra yeni yüzlere de yer vermesiyle epey ilgi çekmişti. Serra ve Selim karakterlerinin aşk hikayesini konusu edinen dizide sona gelindi. İlk bölümünden 5. bölümüne kadar perşembe akşamları yayınlanan dizide, kanalın yeni yapımı sebebiyle gün değişikliğine gidilmişti.

Gün değişikliğinin ardından çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Sol Yanım dizisi, diğer kanallarda yayınlanan Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Benim adım Melek gibi dizilerle girdiği reyting savaşlarında yenik düştü. Kanal ve yapımcı tarafından beklenen reyting oranın çok altında kalan dizi için final kararı alındı.

SOL YANIM DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Sol Yanım, Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi reytingleri yüksek diziler arasında gibi beklenen reyting oranlarının altında kaldı. Sol Yanım dizisi bu sebeple ekran macerasını tamamlama kararı aldı. Yani dizinin bitme sebebi yalnızca reyting kaygısıdır.

NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Star TV sevilen dizisi Sol Yanım, 13. bölümüyle 24 Şubat 2021 çarşamba akşamı ekran macerasını tamamlayarak final yapıyor.