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  3. Son dakika | Adalet Bakanlığı, BAE'de Sedat Peker'in tutuklanarak Türkiye'ye iadesini istedi

Son dakika | Adalet Bakanlığı, BAE'de Sedat Peker'in tutuklanarak Türkiye'ye iadesini istedi

Son dakika... Adalet Bakanlığı hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye iade edilmesi için tutuklanmasını talep etti.

Son dakika | Adalet Bakanlığı, BAE'de Sedat Peker'in tutuklanarak Türkiye'ye iadesini istedi

Son dakika...  Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığı belirlenen suç örgütü lideri Sedat Peker için Türkiye harekete geçti. Adalet Bakanlığı hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye iade edilmesi için tutuklanmasını talep etti.

Geçici tutuklama talebi kabul edilirse Sedat Peker, BAE'de tutuklandıktan sonra Adalet Bakanlığının iade edilmesi yönündeki talebine ilişkin yazının onaylanmasının ardından Peker'in Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilecek.

Detaylar gelecek...

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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