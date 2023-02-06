Son dakika | AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık depreminin büyüklüğünü güncelledi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04.17'de yerin 7 km altında meydana gelen depremin büyüklüğü değişti. AFAD, 7.4 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünün 7.7 olarak açıkladı.

AFAD'dan bu konuda yapılan açıklamada, "Bu sabah 04.17’de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir." denildi.

Diğer yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 7,5 olarak açıkladıktan sonra 7.7 olarak güncelledi.

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