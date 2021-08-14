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  3. Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 olmak üzere 71 kişi öldü

Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 olmak üzere 71 kişi öldü

Son dakika... AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketindeki son durumu açıkladı. Buna göre Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 olmak üzere toplamda 71 vatandaşımız hayatını kaybetti. AFAD'ın açıklamasına göre Kastamonu ve Sinop'ta 47 vatandaşın kayıp olduğuna dair ihbar yapıldı.

Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 olmak üzere 71 kişi öldü

Son dakika...11 Ağustos Çarşamba Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmişti. Selde Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçesi selden etkilenmişti. 

SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 70'E YÜKSELDİ 

AFAD tarafından 16 Ağustos Pazartesi günü saat 09.00 itibariyle yapılan açıklamada," Sel nedeniyle Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." denildi. 

Öte yandan 8 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği ifade edildi. 

Bunun yanında sel afetinin ardından Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği belirtildi. 

AFAD KAYIP İHBARI SAYISINI AÇIKLADI

AFAD, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısının 47 olduğunu açıkladı.

CAN KAYBI 71'E YÜKSELDİ 

AFAD'ın saat 13.30 itibariyle yaptığı açıklamaya göre, sel felaketinde can kaybı 71 yükseldi. Buna göre  Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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