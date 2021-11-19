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  3. Son dakika | AFAD'dan Erzurum'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni açıklama

Son dakika | AFAD'dan Erzurum'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni açıklama

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan Erzurum'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Son dakika | AFAD'dan Erzurum'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni açıklama

Son dakika haberi... Saat 15.40 sıralarında Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğünde depreme ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan Erzurum'da meydana gelen 5,1 şiddetindeki deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19.11.2021 tarihinde, saat 15:40’ta Erzurum ili Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. 12 sn süren deprem, yerin 5.18 km derinliğinde meydana gelmiş olup, Erzurum merkeze 52 km uzaklıktadır.  Depremin en yakın yerleşim birimi olan Erzurum ilinin Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesine uzaklığı 3.04 km'dir.

SAKOM’dan alınan bilgiye göre Marifet Köyü’nde 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir.

Erzurum İl AFAD Müdürlüğü tarafından olay yerine 6 araç ve 24 personel sevk edilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, haberleşmede kesintiye yol açan olumsuz bir durum oluşmamıştır. Kayabaşı köyü yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğu öğrenilmiştir, Karayolları ekipleri çalışma başlatmıştır.

Türk Kızılay tarafından Erzurum ve Ağrı illerinden 3 ikram aracı ile 1 haberleşme aracı olay yerine yönlendirilmiştir.

Hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal halindedir.

Gelişmeler takip edilmektedir."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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