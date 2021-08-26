Son dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama daha!

Son dakika haberi... Bugün, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yakın bölgede 2 ayrı noktada patlama olmuştu. Al-Jazeera hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini duyururken yaralı sayısının da 90 olduğu açıklanmıştı.

10 ABD ASKERİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan ABD medyası, bombalı saldırıda yaşamını yitiren ABD askerlerin sayısının 10'a çıktığını aktardı.

CAN KAYBI SAYISI 60'A YÜKSELDİ

Üst düzey Afgan Sağlık yetkilileri BBC'ye yaptığı açıklamada, patlamada en az 60 kişinin öldüğünü, 140 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

KABİL'DE ÜÇÜNCÜ PATLAMA

Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama daha olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre; Kabil'de bugün üçüncü kez patlama meydana geldi.

CNN Türk canlı yayınında gazeteci Ahmet Mengli, Kabil'den yaptığı açıklamada son patlamaya ilişkin resmi bir bilginin henüz ellerine ulaşmadığını belirtti. Öte yandan ABD medyası Afganistan'ın başkentinde 3. patlamanın olduğunu aktardı.

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Son dakika | Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi