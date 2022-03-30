Son dakika | AK Parti'den asgari ücrete ikinci zam açıklaması! Tarih belli oldu: Temmuz ayında ele alınacak

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, enflasyon karşısında zorlanan asgari ücretliler ve emekliler için zam müjdesi verdi. Memur ve emeklilerin maaşlarına artış yapılacağını dile getiren Mehmet Emin Akbaşoğlu şunları söyledi:

" Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan NATO karargahında dün yapılan Olağanüstü Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Asgari ücrete ikinci kez zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna, cevap veren Erdoğan, " Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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