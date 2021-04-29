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  3. SON DAKİKA! AK Parti'den emekli ikramiyesi önergesi!

SON DAKİKA! AK Parti'den emekli ikramiyesi önergesi!

Son dakika... AK Parti'nin, emekli ikramiyesinin 1100 TL olması için meclise önerge vereceği açıklandı.

SON DAKİKA! AK Parti'den emekli ikramiyesi önergesi!

Son dakika... AK Parti'nin, bayramda emekli ikramiyesinin 1100 TL olması için meclise önerge vereceği açıklandı. Söz konusu önergede, "tam kapanma dönemi boyunca karşılıksız çeklerle ilgili haciz ve icra işlemi yapılmaması" ve "kamu alacaklarına ilişkin icra işlemlerinin 21 Mayıs'a kadar ertelenmesi" başlıkları yer alıyor.

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(TGRT HABER)

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