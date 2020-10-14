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  3. Son dakika | Anayasa Mahkemesinden Engin Yıldırım açıklaması: Kurumsal görüşünü yansıtmaz

Son dakika | Anayasa Mahkemesinden Engin Yıldırım açıklaması: Kurumsal görüşünü yansıtmaz

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi tarafından üye Engin Yıldırım'ın açıklamalarına ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz." denildi.

Son dakika | Anayasa Mahkemesinden Engin Yıldırım açıklaması: Kurumsal görüşünü yansıtmaz

Anayasa Mahkemesinden Üye Engin Yıldırım'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor " paylaşımına ilişkin olarak yapılan  yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugün saat 14.00’de toplanması yönünde alınan karardan sonra yaşanan gelişmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır:

Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Tayfun Altuntaş
Editör


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