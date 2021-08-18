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  3. Son dakika | Ankara Büyükelçiliğinden, Erdoğan - Biden görüşmesi için flaş açıklama: Göçmenler konusundaki iddialar yalanlandı

Son dakika | Ankara Büyükelçiliğinden, Erdoğan - Biden görüşmesi için flaş açıklama: Göçmenler konusundaki iddialar yalanlandı

Son dakika... ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir anlaşma veya pazarlık yaptığı iddialarını yalandı.

Son dakika | Ankara Büyükelçiliğinden, Erdoğan - Biden görüşmesi için flaş açıklama: Göçmenler konusundaki iddialar yalanlandı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile Afgan mülteciler konusunda görüşme yaptığını ve anlaştığını öne sürmüştü. 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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