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Afganistan'ı ele geçiren Taliban üyelerinden olay hareketler! Hırsızlıkla suçlanan kişilerin yüzünü katranla boyadılar, boyunlarına ilmik bağladılar

Afganistan'da ülkenin yönetimini devralan Taliban üyelerinin hırsızlık yapmakla suçlanan iki kişiyi katranla boyadıktan sonra boyunlarına ilmik bağladığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Afganistan'ı ele geçiren Taliban üyelerinden olay hareketler! Hırsızlıkla suçlanan kişilerin yüzünü katranla boyadılar, boyunlarına ilmik bağladılar

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı almasının ardından ülke yönetimini ele geçiren Taliban üyeleri şimdiden yaptıklarıyla konuşulmaya başlandı. Afganistan'ın tanınmış gazetecileri arasında yer alan  Bilal Sarwary’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda hırsızlık yapan iki kişiye Taliban üyeleri tarafından verilen ceza çok konuşulacak görüntülere sahne oldu. 

Afganistan'ı ele geçiren Taliban üyelerinden olay hareketler! Hırsızlıkla suçlanan kişilerin yüzünü katranla boyadılar, boyunlarına ilmik bağladılar

ÇAĞ DIŞI CEZALANDIRMA

Sarwary’nin iddialarına geçtiğimiz cuma günü meydana gelen olayda  hırsız yapmakla suçlanan iki kişinin önce yüzleri katranla boyandı, ardındansa bu kişilerin boyunlarına  ilmik bağlandı. Daha sonra bu kişiler, Taliban üyeleri tarafından Afganistan sokaklarında dolaştırıldılar. Ayrıca bu kişilerin akıbetleri ise bilinmiyor. 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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