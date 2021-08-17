Afganistan'ı ele geçiren Taliban üyelerinden olay hareketler! Hırsızlıkla suçlanan kişilerin yüzünü katranla boyadılar, boyunlarına ilmik bağladılar

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı almasının ardından ülke yönetimini ele geçiren Taliban üyeleri şimdiden yaptıklarıyla konuşulmaya başlandı. Afganistan'ın tanınmış gazetecileri arasında yer alan Bilal Sarwary’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda hırsızlık yapan iki kişiye Taliban üyeleri tarafından verilen ceza çok konuşulacak görüntülere sahne oldu.

ÇAĞ DIŞI CEZALANDIRMA

Sarwary’nin iddialarına geçtiğimiz cuma günü meydana gelen olayda hırsız yapmakla suçlanan iki kişinin önce yüzleri katranla boyandı, ardındansa bu kişilerin boyunlarına ilmik bağlandı. Daha sonra bu kişiler, Taliban üyeleri tarafından Afganistan sokaklarında dolaştırıldılar. Ayrıca bu kişilerin akıbetleri ise bilinmiyor.

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