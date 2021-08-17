Afganistan'ı ele geçiren Taliban üyelerinden olay hareketler! Hırsızlıkla suçlanan kişilerin yüzünü katranla boyadılar, boyunlarına ilmik bağladılar
Afganistan'da ülkenin yönetimini devralan Taliban üyelerinin hırsızlık yapmakla suçlanan iki kişiyi katranla boyadıktan sonra boyunlarına ilmik bağladığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.
ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı almasının ardından ülke yönetimini ele geçiren Taliban üyeleri şimdiden yaptıklarıyla konuşulmaya başlandı. Afganistan'ın tanınmış gazetecileri arasında yer alan Bilal Sarwary’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda hırsızlık yapan iki kişiye Taliban üyeleri tarafından verilen ceza çok konuşulacak görüntülere sahne oldu.
ÇAĞ DIŞI CEZALANDIRMA
Sarwary’nin iddialarına geçtiğimiz cuma günü meydana gelen olayda hırsız yapmakla suçlanan iki kişinin önce yüzleri katranla boyandı, ardındansa bu kişilerin boyunlarına ilmik bağlandı. Daha sonra bu kişiler, Taliban üyeleri tarafından Afganistan sokaklarında dolaştırıldılar. Ayrıca bu kişilerin akıbetleri ise bilinmiyor.
Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil
Son dakika | Milli Savunma Bakanlığından Afganistan toplantısı! Bakan Akar'dan açıklama
Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den Afganistan açıklaması: Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır
Son dakika | Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den ilk açıklama
Taliban kovalıyor, çaresiz Afganlar kaçıyor! Havalimanındaki görüntüler hayrete düşürdü!
Son dakika | Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den ilk açıklama
SON DAKİKA! AFGAN LİDER EŞREF GANİ TACİKİSTAN'A KAÇTI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: "Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız"