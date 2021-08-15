Son dakika | Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den ilk açıklama

Son dakika haberi... Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'a karşı cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmayı sürdüreceğini söylemiş buna karşın ülkesini terk etmişti.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah yaptığı açıklama ile Gani'nin ülkeyi terk ettiğini doğrulamıştı.

Açıklamasında "Afganistan'ı zor zamanda terk etti. Allah ondan hesap soracak." ifadelerini kullanan Abdullah, duruma tepki göstermişti.

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI ÜLKEYİ TERK ETME NEDENİNİ AÇIKLADI

Reuters'da yer alan habere göre Afganistan Devlet Başkanı Gani, kan dökülmesini önlemek için ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

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