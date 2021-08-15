Son dakika | Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den ilk açıklama
Son dakika haberi... Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'a karşı ülkesini savunacağını söyleyip ülkeden gitmesinin ardından ilk kez açıklamada bulundu.
Son dakika haberi... Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'a karşı cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmayı sürdüreceğini söylemiş buna karşın ülkesini terk etmişti.
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah yaptığı açıklama ile Gani'nin ülkeyi terk ettiğini doğrulamıştı.
Açıklamasında "Afganistan'ı zor zamanda terk etti. Allah ondan hesap soracak." ifadelerini kullanan Abdullah, duruma tepki göstermişti.
AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI ÜLKEYİ TERK ETME NEDENİNİ AÇIKLADI
Reuters'da yer alan habere göre Afganistan Devlet Başkanı Gani, kan dökülmesini önlemek için ülkeyi terk ettiğini açıkladı.
Sosyal medya ayağa kalktı! Taliban Kabil'deki cezaevinin kapılarını açtı: Mahkumlar, Türkiye'ye mi geliyor?
Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi!