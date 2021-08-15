Halk TV sunucusu Can Coşkun saldırıya uğradı!Can Coşkun kimdir? | Can Coşkun neden saldırıya uğradı? | Sağlık durumu nasıl?Son dakika | Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den ilk açıklamaSüper Loto sonuçları 15 Ağustos 2021 Pazar | 15.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Altınordu | Maç sonucuAdana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı izle | BeIN Sports 1 canlı yayın izle linkiSon dakika | AFAD açıkladı! Sel felaketinde can kaybı 64'ye yükseldiBaşakşehir 0 - 1 Alanyaspor | MAÇ SONUCUSon dakika | Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldıkSon dakika | Kabil'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den ilk açıklama

Son dakika | Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den ilk açıklama

Son dakika haberi... Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'a karşı ülkesini savunacağını söyleyip ülkeden gitmesinin ardından ilk kez açıklamada bulundu.

Son dakika | Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den ilk açıklama

Son dakika haberi... Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'a karşı cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmayı sürdüreceğini söylemiş buna karşın ülkesini terk etmişti.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah yaptığı açıklama ile Gani'nin ülkeyi terk ettiğini doğrulamıştı. 

Açıklamasında  "Afganistan'ı zor zamanda terk etti. Allah ondan hesap soracak." ifadelerini kullanan Abdullah, duruma tepki göstermişti.

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI ÜLKEYİ TERK ETME NEDENİNİ AÇIKLADI

Reuters'da yer alan habere göre Afganistan Devlet Başkanı Gani, kan dökülmesini önlemek için ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

{TITLE_STRIP}Sosyal medya ayağa kalktı! Taliban Kabil'deki cezaevinin kapılarını açtı: Mahkumlar, Türkiye'ye mi geliyor?

{TITLE_STRIP}Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi!

{TITLE_STRIP}AFGAN LİDER EŞREF GANİ TACİKİSTAN'A KAÇTI!

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT