Son dakika | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama ile duyurdu: Help Turkey paylaşımlarına soruşturma açıldı

Son dakika... Twitter'da orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketi ile yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Orman yangınlarının çıktığı 28.07.2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma sonucu bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır. Bu itibarla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de orman yangınlarının söndürülme çalışmalarında diğer ülkelerin yardım etmesinin istenmesi için Twitter'da "Help Turkey" etiketi ile ilgili 2 milyondan fazla paylaşım yapılmışı. Paylaşımların ana çıkış kaynağının yurt dışı olduğu ifade edilmişti.

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