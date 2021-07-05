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  3. Son dakika | Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı: Tutukluluğu devam edecek

Son dakika | Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı: Tutukluluğu devam edecek

Son dakika... Kara para aklamak suçundan hakkında ABD ile Türkiye'de soruşturmalar açılan ve Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Avusturya Mahkemesi, Korkmaz'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Son dakika | Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı: Tutukluluğu devam edecek

Son dakika... Türkiye'nin akıbetini merak ettiği Sezgin Baran Korkmaz'ın başında olduğu SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında  Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan denetimlerde 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

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YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

AVUSTURYA'DA YAKALANDI

Daha sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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TÜRKİYE İADESİNİ İSTEDİ

Bu gelişme üzerine Türkiye, aynı gün Korkmaz'ın iade edilmesi için gereken süreci Avusturya makamları nezdinde başlatmıştı.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Avusturya'da mahkemeye çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluğunun devamına karar verildi. 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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