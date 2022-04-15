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  3. Son dakika! Bağcılar Belediye Başkanlığı’na Abdullah Özdemir seçildi

Son dakika! Bağcılar Belediye Başkanlığı’na Abdullah Özdemir seçildi

Son dakika! Önceki dönem Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından belediye meclisinde yapılan seçimi 37 oyla kazanan AK Parti adayı Abdullah Özdemir, belediye başkanı seçildi.

Son dakika! Bağcılar Belediye Başkanlığı’na Abdullah Özdemir seçildi

Son dakika! Bağcılar Belediye Meclisi bugün yeni Belediye Başkanını seçmek üzere bir araya geldi. Lokman Çağırıcı'nın sağlık sorunu nedeniyle istifa etmesinin hemen ardından, AK Parti Grubu’nun adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. Çağırıcı, yeni Başkan Abdullah Özdemir’e görevi devretti.

Son dakika! Bağcılar Belediye Başkanlığı’na Abdullah Özdemir seçildi

YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

AK Parti Grup Toplantısı, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe önderliğinde toplandı. AK Partili Meclis Üyeleri’nin tamamının katıldığı toplantıda Lokman Çağırıcı’nın kalp rahatsızlığı sebebiyle boşalan Belediye Başkanlığı'na gösterilecek aday üyeler tarafından belirlendi. Görüşmenin hemen ardından açıklamada bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.

Son dakika! Bağcılar Belediye Başkanlığı’na Abdullah Özdemir seçildiSon dakika! Bağcılar Belediye Başkanlığı’na Abdullah Özdemir seçildi

{TITLE_STRIP}Bağcılar Belediyesi Başkanı Abdullah Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi partiden? Abdullah Özdemir siyasi hayatı ve biyografisi

{TITLE_STRIP}Sosyal medya hesabından duyurdu! AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden istifa etti

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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