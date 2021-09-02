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  3. Son dakika | Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için flaş açıklama: Bütün memurlar için çözüme kavuşturacağız

Son dakika | Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için flaş açıklama: Bütün memurlar için çözüme kavuşturacağız

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda," 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. " dedi.

Son dakika | Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için flaş açıklama: Bütün memurlar için çözüme kavuşturacağız

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonları mutlu edecek açıklamalarda bulundu.

Memurların maaşlarına yapılan zam görüşmelerine değinen Bakan Bilgin," Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından" ifadelerini kullandı. 

{TITLE_STRIP}Son dakika | Bakan Bilgin, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı oranını açıkladı

{TITLE_STRIP}3600 ek gösterge kimlere verilecek ? Tüm memurlara verilecek mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, yasalaşacak?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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