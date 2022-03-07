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  3. Son dakika | Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Lavrov ve Kuleba, Antalya'ya gelecek

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Lavrov ve Kuleba, Antalya'ya gelecek

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'nın 10 Mart'ta Antalya'da yapılacak olan Diplomasi Formu kapsamında Türkiye'ye geleceklerini açıkladı. Çavuşoğlu, kendisinin de katılımıyla üçlü bir zirve yapılacağını ifade etti.

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Lavrov ve Kuleba, Antalya'ya gelecek

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalara değindi.

İki ülkenin mevkidaşlarını  Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya getirme teklifinde bulunduğunu anımsatan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu," Hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürdük. Savaşın ardından bu çabamızı daha da artırdık. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Putin’le telefon görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Bilahare, Lavrov Antalya’daki bu görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba da bu toplantıya katılacağını bize bildirdi." dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

TOPLANTI ÜÇLÜ FOMATTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İki ülke bakanın görüşmede kendisinin de yer almasını istediğini ifade eden Çavuşoğlu,"  Her iki bakan Antalya’daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir şekilde yapmamızı istedi. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü formatta, 10 Mart Perşembe günü bu toplantıyı Antalya’da gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Toplantının dönüm noktası olmasını arzu ettiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, kalıcı bir barış için çaba sarf etmeye devam edeceklerini kaydetti.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ

Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da insani koridorların açılmasına karar verilen bölgelerden olan Sumi’de 180, Herson’da 380, Mariupol’de yaklaşık 50 ve Çernihiv’de 30 Türk vatandaşının olduğunu ve bu kişilerin tahliyesi için Türkiye’nin konsolosluk ve büyükelçiliklerinin çalıştığını söyledi.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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