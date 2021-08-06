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  4. Son dakika | Bakan Koca aşılamadaki son durumu değerlendirdi: Çift doz ayısı sayısı yeterli değil! İşte aşı olmayan sayısı...

Son dakika | Bakan Koca aşılamadaki son durumu değerlendirdi: Çift doz ayısı sayısı yeterli değil! İşte aşı olmayan sayısı...

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı 75 milyon doz yapıldığını belirterek," Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil." dedi. Bakan Koca, 20 milyon 570 bin kişinin aşı olmadığını açıkladı.

Son dakika | Bakan Koca aşılamadaki son durumu değerlendirdi: Çift doz ayısı sayısı yeterli değil! İşte aşı olmayan sayısı...

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları günden güne artmaya devam ederken salgının artış hızının kesilmesi için aşılanmış kişi sayısının artması hayati önem taşıyor. Ancak aşılamada beklenen sayısının ulaşılamaması salgınla mücadeleyi sekteye uğratıyor.

Son durum hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 MİLYON DOZ aşı yapıldı. Aşılama hızımız, performansımız yüksek. Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi, ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 Milyon 570 Bin olması."

Son dakika | Bakan Koca aşılamadaki son durumu değerlendirdi: Çift doz ayısı sayısı yeterli değil! İşte aşı olmayan sayısı...

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 636 oldu.

Son dakika | Bakan Koca aşılamadaki son durumu değerlendirdi: Çift doz ayısı sayısı yeterli değil! İşte aşı olmayan sayısı...

Son dakika | Bakan Koca aşılamadaki son durumu değerlendirdi: Çift doz ayısı sayısı yeterli değil! İşte aşı olmayan sayısı...

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Tayfun Altuntaş
Editör
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