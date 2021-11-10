Son dakika! Bakan Koca duyurdu: "18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek" Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. doz için yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını yaptırabilecek.

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