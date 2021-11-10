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  3. Son dakika! Bakan Koca duyurdu: "18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek"

Son dakika! Bakan Koca duyurdu: "18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. doz için yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını yaptırabilecek.

Son dakika! Bakan Koca duyurdu: "18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek"

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Video konferans yapılan toplantının gündeminde aşılama çalışmaları ve yerli aşı Turkovac yer aldı. Toplantı sonrasında Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yazılı bir basın açıklaması yayınladı. 

Son dakika! Bakan Koca duyurdu: 18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek

{TITLE_STRIP}Hatırlatma dozu zorunlu mu? 3. doz aşıda yaş sınırı var mı, hangi yaş gurubunu kapsıyor?

{TITLE_STRIP}Hatırlatma dozu aşısı nedir? Kimler yaptırabilir? Hatırlatma dozu (3.doz) aşısı zorunlu mu?

 

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