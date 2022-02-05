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  3. Son dakika | Bakan Koca, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı

Son dakika | Bakan Koca, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin sağlık durumlarının çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi olduğunu ifade etti.

Son dakika | Bakan Koca, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."

 

 

 

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." 

Öte yandan çok sayıda siyasi isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan' a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 

{TITLE_STRIP}Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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