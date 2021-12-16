Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: Enflasyon karşısında ezdirilmeyen oranı görmüş olacağız

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde 2022 yılı asgari ücreti hakkında konuştu. Bakan Nureddin Nebati şunları söyledi:

"Asgari ücretlilerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Asgari ücrette bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonunun karşısında ezdirilmeyen, bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı hep beraber görmüş olacağız. "

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BUGÜN YAPILACAK

1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından başlayan asgari ücret görüşmeler, 7 ve 9 Aralık'ta yapılan iki toplantı ile devam etmişti. Tarafların bir anlaşma sağlayamaması sonrasında nihai karar bugün yapılacak olan dördüncü toplantı ile belli olacak. Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak.

BAKAN BİLGİN: BAYRAM HAVASI YARATACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda sürdürülen bütçe görüşmelerinde asgari ücret zammına ilişkin olarak," Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır." ifadelerini kullanarak beklentileri yükseltmişti.

İŞÇİ VE İŞVERENİN ASGARİ ÜCRETE BAKIŞI

Öte yandan işçileri temsil eden TÜRK-İŞ 4 bin TL'nin kırmızı çizgisi olduğunu açıklarken komisyonda işverenleri temsil eden TİSK ise 3 bin 500 TL'lik rakamı geçtiklerini, rakamın artması için görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.

KULİSLERDE 4 BİN TL VE ÜZERİ KONUŞULUYOR

Kulislerde konuşulanlara göre asgari ücret konusunda tarafların 3900 TL'de anlaştıkları, söz konusu artışın 4 bin TL olması için çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti. TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, asgari ücret zammı konusunda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu rakamı 4 bin 150 ve 4 bin 200 bandına çıkaracak” demişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Son dakika | Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı bugün yapılacak

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