SON DAKİKA! Bakan Selçuk açıkladı: Kısa Çalışma Ödeneği, Ocak ayı ödemeleri bugün başlıyor!

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamada, Ocak ayının Kısa Çalışma Ödeneği tutarının bugün hesaplara yatırılacağı duyuruldu. Bakan Selçuk açıklamasında, "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak" ifadelerine yer verdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

30.04.2011 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik, ödeneğin yasal dayanağıdır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu baz alınarak hazırlanan yönetmeliğe göre, sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, ekonomik kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması, işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi söz konusudur.

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Sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık'a kadar yararlanmaya devam edecek.

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadeleri kullanıldı.