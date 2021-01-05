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  3. Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve Kısa Çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve Kısa Çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve Kısa Çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

Son dakika...Koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayı ödemelerinin bugün itibaren yapılacağını bildirdi. 

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberlerimize bakabilirsiniz.

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Kısa çalışma ödeneğine başvururken bunları bilmelisiniz! Noyan Doğan tek tek yazdıKısa çalışma ödeneğine başvururken bunları bilmelisiniz! Noyan Doğan tek tek yazdı

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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