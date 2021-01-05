Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve Kısa Çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

Son dakika...Koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayı ödemelerinin bugün itibaren yapılacağını bildirdi.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberlerimize bakabilirsiniz.

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? | Kısa çalışma ödeneği nedir? Uzayacak mı son dakika

Kısa Çalışma Ödeneği kaç para? Nasıl hesaplanıyor? | Kısa Çalışma Ödeneği miktarı en düşük, en yüksek

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ Aralık ayı ne zaman verilecek?| Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Şartları ne?

Kısa çalışma ödeneğine başvururken bunları bilmelisiniz! Noyan Doğan tek tek yazdı