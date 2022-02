Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü! Ateşkes için çaba gösterdiklerini söyledi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelenskiy görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, açıklama yapan Vladimir Zelenskiy, verilen destek için teşekkür etti. Karadeniz'den savaş gemilerinin geçişinin yasaklanmasının askeri ve insani destek için son derece önemli olduğuna dikkat çeken Zelenskiy," Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak!" dedi.

I thank my friend Mr. President of ?? @RTErdogan and the people of ?? for their strong support. The ban on the passage of ?? warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for ?? are extremely important today. The people of ?? will never forget that!