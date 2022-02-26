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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü! Ateşkes için çaba gösterdiklerini söyledi

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü! Ateşkes için çaba gösterdiklerini söyledi

Son dakika...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Görüşme sonrası açıklama yapan Zelenskiy, verilen destekler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü! Ateşkes için çaba gösterdiklerini söyledi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelenskiy görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

ZELENSKİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, açıklama yapan Vladimir Zelenskiy, verilen destek için teşekkür etti. Karadeniz'den savaş gemilerinin geçişinin yasaklanmasının askeri ve insani destek için  son derece önemli olduğuna dikkat çeken Zelenskiy," Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak!" dedi. 

 

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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü! Ateşkes için çaba gösterdiklerini söyledi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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