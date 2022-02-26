Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna'yı görüştü! Operasyonların durdurulması için çağrı yaptı Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde askeri operasyonların durdurulması için çağrı yaptı. Çavuşoğlu, Rusya - Ukrayna arasında arabuluculuk yapabileceklerini dile getirdi.

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