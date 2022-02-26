Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna'yı görüştü! Operasyonların durdurulması için çağrı yaptı
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde askeri operasyonların durdurulması için çağrı yaptı. Çavuşoğlu, Rusya - Ukrayna arasında arabuluculuk yapabileceklerini dile getirdi.
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmede askeri operasyonların durdurulması için çağrı yaptı. Çavuşoğlu, Rusya - Ukrayna arasındaki sorunların çözümü için arabuluculuk yapabileceklerini dile getirdi.
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