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  3. Son dakika |Din İşleri Yüksek Kurulu kararını verdi! Diyanet, 2022 yılı fitre miktarını 40 TL olarak belirledi!

Son dakika |Din İşleri Yüksek Kurulu kararını verdi! Diyanet, 2022 yılı fitre miktarını 40 TL olarak belirledi!

Son dakika... Ramazan ayına kısa bir süre kala Din İşleri Yüksek Kurulu 2022 yılında uygulanacak olan fitre tutarını 40 TL olarak belirledi.

Son dakika |Din İşleri Yüksek Kurulu kararını verdi! Diyanet, 2022 yılı fitre miktarını 40 TL olarak belirledi!

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıyla 2022 yılında Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede verilen fitre miktarını belirledi. 

Kurul 2022 yılında fitre miktarını 40 TL olarak belirledi. Karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“ Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır. ”

Bölge Gündem Editör Ekibi
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