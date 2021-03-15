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  3. Son dakika| Diyanet, 2021 yılı fitre miktarını açıkladı! 2021 yılı fitre miktarı ne kadar?

Son dakika| Diyanet, 2021 yılı fitre miktarını açıkladı! 2021 yılı fitre miktarı ne kadar?

Son dakika... Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı fitre miktarını 28 lira olarak duyururken söz konusu miktarın nakdi olarak ve gıda maddeleri olarak da verilebileceği ifade edildi.

Son dakika| Diyanet, 2021 yılı fitre miktarını açıkladı! 2021 yılı fitre miktarı ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu 2021 yılının Ramazan ayı başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede uygulanacak olan fitre miktarını belirledi. Buna göre fitre 28 TL olarak uygulanacak. Konuya ilişkin olarak Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada," Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir." denildi.

Fitre miktarının belirlenmesine yönelik kriterler hakkında," İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır." bilgisi verildi. 

Ayrıca belirlenen miktarın, nakdi olarak ve gıda maddeleri olarak da ayni olarak verilebileceği kaydedildi. 

Öte yandan söz konusu miktarın günlük fidye miktarı olduğu da kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.”

Tayfun Altuntaş
Editör
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