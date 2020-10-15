Son dakika | Enis Berberoğlu bir üst mahkemeye başvurdu

MİT TIR'ları davasında yargılanan ve 5 yıl 10 ay hapis cezası aldıktan sonra Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan ve hak ihlaline uğradığı kararı verilen Enis Berberoğlu'nun, yeniden yargılanmasına ilişkin başvurusu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle reddedilmişti. Bunun üzerine Enis Berberoğlu İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu.

NE OLMUŞTU?

Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

YARGITAY CEZASINI ONAMIŞTI

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulunda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE CEZAEVİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinden Enis Berberoğlu kararı

Anayasa Mahkemesinden flaş Enis Berberoğlu kararı

Cumhuriyet Halk Partili Enis Berberoğlu tahliye edildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu açıklaması:

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'ndan açıklama:

Enis Berberoğlu kimdir? Kaç yaşında? Vekilliği neden düşürüldü?