Son dakika | Halil Falyalı cinayetinde 3 şüpheli gözaltına alındı!

Son dakika... Geçtiğimiz gün saldırıya uğraması sonucunda şoförüyle birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetiyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen açıklamaya şu şekilde;

"KKTC Polis Genel Müdürlüğü işe Kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı"

ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Falyalı ise ağır yaralandı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Falyalı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı daha sonra ise Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Falyalı yaşamını yitirdi.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, hayatını kaybeden Halil Falyalı hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"KKTC saatine göre 19.45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin, kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir."

HALİL FALYALI KİMDİR?

Yaklaşık 20 yıl önce KKTC’de kumarhane güvenliği olarak işe başlayan, yaşı ve nereli olduğu bilinmeyen Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak bilinen Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs basınında "Hayırsever iş insanı" olarak anılıyordu.

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Halil Falyalı kimdir, nereli? Halil Falyalı kaç yaşında, neden öldü?