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  3. Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! Zırhlı araca füzeli saldırı: 2 polis şehit oldu

Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! Zırhlı araca füzeli saldırı: 2 polis şehit oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü tarafından füzeli saldırı düzenlendiğini saldırıda 1 polisin şehit düştüğünü, 1'i ağır 3 polisin de yaralandığını açıkladı. Gece saatlerinde İçişleri Bakanı Soylu, şehit polis sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! Zırhlı araca füzeli saldırı: 2 polis şehit oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü tarafından füzeli saldırı düzenlendiğini açıkladı.

"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’in Mare ilçesinde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat Polisimiz yaralanmıştır." denilen açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 polis şehit, 3 polis yaralı

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada PKK-PYD’nin güdümlü füze saldırısında şehit polis sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! Zırhlı araca füzeli saldırı: 2 polis şehit oldu

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla şehit edildiler.

Şehitlerimizin ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum"

Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! Zırhlı araca füzeli saldırı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İki yiğit polisimiz, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde zırhlı araca terör örgütünce yapılan hain saldırı sonucu şehit düştü. Polis kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamı cenneti ala olan şehitlerin kalplerdeki yeri ebedidir."

Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! Zırhlı araca füzeli saldırı

Cihat Şahin kimdir? | Şehit polis Cihat Şahin nereli?

CİHAT ŞAHİN KİMDİR?

Gaziantep Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Cihat Şahin, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde geçici olarak görevlendirilmişti.

Cihat Şahin hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Cihat Şahin kimdir?

ŞEHİT FATİH DOĞAN KİMDİR?

Şehit polis memuru Fatih Doğan, Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde Suriye Görev gücü kapsamında Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görevlendirilmişti.

{TITLE_STRIP}Şehit polis memuru Fatih Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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