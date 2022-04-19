Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de Eren Abluka- 2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar operasyonu başlatıldı

Son dakika...Terör örgütünün yurt içindeki yapılanması ve ülke gündeminden çıkarılması için sürdürülen Eren Operasyonları sürüyor. 17 Nisan Pazar günü Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla başlatılan Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu sonrası bu kez Hakkari'de Eren Abluka- 2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar operasyonunun başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 654 personel 42 operasyonel tim görev alıyor.

Son dakika |MSB duyurdu! Pençe - Kilit Operasyonu'nda 4 asker yaralandı, 19 terörist öldürüldü

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde Pençe - Kilit Operasyonu başlatıldı! Komandolar ve Özel Kuvvetler sahaya indi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 operasyonuyla terör örgütleri yeryüzünden silinecek