Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Doğan Cüceloğlu'nun vefatı ile ilgili açıklama

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Doğan Cüceloğlu'nun vefatına ilişkin açıklama yapıldı. Cüceloğlu'nun kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu belirtilerek, konu ile ilgili çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Doğan Cüceloğlu'nun evinde yapılan inceleme ve araştırma yapıldığı, Cüceloğlu'nun evine haftada toplamda 2 kez olmak üzere temizliğe giden M.Ç ile görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada M.Ç.'nin evin kapısına geldikten sonra 2 defa zile bastığı ama kapıyı açan kimse olmayınca içeri girdiğinde Doğan Cüceloğlu'nun hareketsiz bir şekilde yerde yatar vaziyette gördüğünü ve yetkililere haber verdiğini belirttiği ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Doğan Cüceloğlu'nun vefatına ilişkin yapılan açıklama, "Kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" ifadesiyle bitirildi.

Ünlü yazar ve psikolog Doğan Cüceloğlu'ndan acı haber: Evinde ölü bulundu!

Bakan Koca'dan 'Doğan Cüceloğlu' paylaşımı!

DOĞAN CÜCELOĞLU EVDE DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Kendi alınanda ve kişisel gelişim üzerine yazdığı kitaplarla da bilinen ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümü üzdü.

Saat 14.00 sıralarında İstanbul Beşiktaş’taki evinde yardımcı kadın tarafından burnundan kan gelmiş şekilde yerde yüzüstü yatarken bulunan Doğan Cüceloğlu'nun 83 yaşındaki eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, büyük şok yaşadı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerine göre Doğan Cüceloğlu’nun evde düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Doğan Cüceloğlu, 2019'da Sakarya'da kalp spazmı geçirmişti.