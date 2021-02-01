Son dakika... İzmir Karaburun yine sallandı: 5.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD, Ege Denizi İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin İstanbul'da hissedildiği ifade edildi.
Son dakika... AFAD, Ege Denizi İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 11.35'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin İstanbul'da hissedildiği ifade edildi.
Söz konusu deprem Karaburun ilçesine 39.87 kilometre uzakta yerin 3.42 km altında gerçekleşti.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 5.2 büyüklüğünde yerin 12.3 kilometre altında kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 1, 2021
Büyüklük : 5.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 39.87 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 01.02.2021, 11:35:17 TSİ
Enlem : 38.9465 N
Boylam : 26.0848 E
Derinlik : 3.42 km
Detay : https://t.co/zHfx6C6Y3y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İZMİR'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
SAAT BÜYÜKLÜK
08.03 4,1
08.46 5,1
08.47 4.8
09.00 4.7
09.34 4.2
10.51 3.6
11.35 5,1
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız
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