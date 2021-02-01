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  3. Son dakika... İzmir Karaburun yine sallandı: 5.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... İzmir Karaburun yine sallandı: 5.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Ege Denizi İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin İstanbul'da hissedildiği ifade edildi.

Son dakika... AFAD, Ege Denizi İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 11.35'de  5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin İstanbul'da hissedildiği ifade edildi.

Söz konusu deprem Karaburun ilçesine 39.87 kilometre uzakta yerin 3.42 km altında gerçekleşti.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 5.2 büyüklüğünde yerin 12.3 kilometre altında kaydedildi. 

 

 

İZMİR'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

SAAT                   BÜYÜKLÜK

08.03                        4,1 

08.46                        5,1

08.47                        4.8 

09.00                        4.7 

09.34                        4.2 

10.51                        3.6 

11.35                        5,1

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

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Tayfun Altuntaş
Editör
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